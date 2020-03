Coronavirus et fermeture des frontières : le Sénégal a 2 à 3 mois de stocks de denrées alimentaires La suspension des vols et la fermeture des frontières à certains pays ne manqueront pas d’avoir des conséquences sur l’économie sénégalaise. Le Directeur du Commerce de l’extérieur, Ousmane Mbaye, a, en tout cas, indiqué que le niveau de stocks des denrées alimentaires est de 2 à 3 mois.

« On vient d’apprendre que l'Union européenne a fermé ses portes. Espérons que ça soit que pour les déplacements des personnes et pas pour les marchandises. Sinon, cela ne peut ne pas avoir des répercussions sur nos économies. Tout dépendra des mesures que les pays avec lesquels nous commerçons seraient appelés à prendre, en fonction de l’évolution de la pandémie du Covid-19 », a d’abord averti Ousmane Mbaye dans "L’Observateur".



Pour l’heure, même si le marché reste dynamique, le Directeur du Commerce, prévient que les niveaux de stocks seraient entre 2 à 3 mois au maximum. Ainsi, si la pandémie du coronavirus persiste, cela pourrait effectivement avoir des répercussions sur le marché.

