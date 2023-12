Corruption à l’Aibd : Un contrôleur tombe pour 140 000 francs FCfa

La ressemblance avec son frère a poussé Lamine Bodian à vouloir voyager tout tranquillement avec les documents de celui-ci. Mais une fois à l’aéroport, Lamine tombe sur le stagiaire Elhadji Issa Guèye qui, tout de suite, remarque la supercherie et avise son supérieur hiérarchique Talla Ndiaye.



« Je l’ai vu pleurer de chaudes larmes et j’ai eu pitié de lui et j’ai voulu lui pardonner. Je lui ai demandé de sécher ses larmes et je l’ai accompagné jusqu’à la porte. Je ne faisais que le taquiner, en lui disant qu’il devait pour le pardon me donner le prix du thé. Depuis huit ans que je travaille comme contrôleur de documents, je n’ai jamais eu ce genre de problèmes », a déclaré le prévenu



A côté de Talla Ndiaye, il y avait ses trois codétenus : Pape Lamine Ndiaye, le stagiaire Elhadji Issa Guèye et le couturier Modou Ndiaye. Leur inculpation est due au fait que chacun d’eux a une part de ces 140 000 FCfa, que Talla a reçus de la part du père de Lamine Bodian.



En effet, Pape Lamine Ndiaye, le superviseur de Talla, lui avait prêté la somme de 90 mille FCfa qu’il lui a rendue. Il a aussi remis 20 000 francs à Modou Ndiaye, pour des habits qu’il lui avait confectionnés.



« Le prévenu Lamine Bodian est coupable d’usurpation d’identité, le passeport qu’il détenait, appartenant à son frère. Quand à Talla Ndiaye, il existe des éléments de preuve pour le retenir, pour les faits de corruption. Il a demandé une somme d’argent. Talla Ndiaye n’a pas restitué le passeport le même jour. Il a attendu qu’on lui remette l’argent, pour le faire. Je requiers un mois de prison ferme pour Lamine Bodian et 6 mois ferme pour Talla Ndiaye », a dit le procureur. En ce qui concerne Pape Lamine Ndiaye, Issa Guèye et Modou Ndiaye, le parquet a requis la relaxe au bénéfice du doute.



Le tribunal a condamné Talla Ndiaye à six mois de prison, Lamine Bodian à trois ferme et a relaxé Lamine Ndiaye, Issa Guèye et Modou Ndiaye.











Bes Bi