Corruption présumée à l’ IAAF : le procès des Diack et Cie s’ouvre le 13 janvier C’est le 13 janvier prochain que s’ouvre à Paris le procès de Lamine Diack, son fils Papa Massata (jugé par défaut), Gabriel Dollé et Habib Cissé, rappelle Libération dans sa livraison du jour. Ce procès qui prendra fin le 23 janvier prochain fait suite à l’affaire de corruption présumée au sein de l’instance dirigeante de l’athlétisme mondial, alors que Lamine Diack en était le président et son fils responsable chargé, entre autres du marketing.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 07:29



