Côte d’Ivoire : Hausse de 90% du résultat net de la société Servair Abidjan en 2022

Les états financiers IFRS établis par la direction de cette entreprise mettent en relief un résultat net après impôts de 1,272 milliard de FCFA contre 670 millions de FCFA en 2021.

Pour sa part, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de 29% à 11 milliards de FCFA contre 8,377 milliards de FCFA en 2021.



Au niveau des charges de la société, les achats consommés se situent à 3,559 milliards contre 2,678 milliards en 2021. Les charges externes passent de 1,462 milliard en 2021 à 1,864 milliard un an plus tard.



Les charges de personnel sont aussi en hausse, se situant à 2,281 milliards de FCFA contre 2,181 milliards de FCFA.



Concernant le résultat opérationnel, il connait une augmentation de 973 million, se situant à 1,886 milliard de FCFA contre 913 millions de FCFA en 2021.



De son côté, le résultat avant impôts enregistre une progression de 107%, s’établissant à 1,956 milliard contre 946 millions de FCFA un an auparavant.

Oumar Nourou

Les comptes ont été fastes en 2022 pour la société Servair Abidjan, qui opère dans l’avitaillement des aéronefs, avec un résultat net en forte progression de 90% par rapport à l’exercice 2021.Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Hausse-de-90...