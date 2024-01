Côte d’Ivoire : Les prix à la consommation augmentent de 0,2% en novembre 2023.

<<Ce renchérissement mensuel est imputable à une hausse des prix des fonctions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,5 %)>> a souligné l’INS dans son bulletin IHPC.



Cette structure note par ailleurs que comparativement à novembre 2022, le niveau général des prix (IHPC) a progressé de +3,7 %, au même niveau de pourcentage par rapport au mois précédent qui s'établissait aussi à + 3,7 %. Cette progression annuelle de 3,7% est en lien avec le renchérissement des prix des produits de l'ensemble des fonctions de consommation, principalement des fonctions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+6,2 %), Transports (+6,0 %), Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles (+3,1 %) et Restaurants et Hôtels (+3,2 %).



L’INS a dressé les principales évolutions de l'IHPC durant la période sous revue. L'indice de la fonction Produits alimentaires et boissons non alcoolisées enregistre une hausse de +0,5 % en novembre 2023 par rapport au mois précédent. <<Cette hausse est dû au renchérissement des prix des Poissons frais (+3,6 %), Légumes frais en fruits ou racine (+5,1 %)>>, explique l’INS. Cependant cette hausse des prix de la fonction est contrebalancée par le fléchissement des prix des Tubercules et plantains (-5,4 %), Céréale non transformées (-0,8) etc. par rapport au mois précédent. Comparé à novembre 2022, le niveau des prix de cette fonction s'est accru de (+6,2 %) en novembre 2023, en baisse par rapport au mois d’octobre de 0,5 point de pourcentage. Selon l’INS, cette progression annuelle est en lien avec la hausse des prix des postes Céréales non transformées (+11,1 %), Tubercules et plantain (+8,6 %) et Légumes frais en fruits ou racine (+12,3 %) etc.



Pour ce qui est de la fonction Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, une hausse de +0,4 % comparativement au mois précédent est enregistrée. Cette hausse est un dû au renchérissement des prix des postes Loyers effectifs des locataires et sous-locataires (+0,9 %). La variation annuelle indique une hausse du niveau des prix de cette fonction de +3,1 % au mois de novembre 2023. L’INS indique que ce renchérissement annuel est en lien avec la hausse des prix des postes Loyers effectifs des locataires et sous-locataires (+3,1 %) et Services d'entretien et de réparations courantes (+2,9 %) etc.



<<Quant aux autres fonctions non citées, nous constatons des variations plus ou moins stables autour de leurs indices>>, note l’INS.



L'inflation en moyenne annuelle en Côte d’Ivoire se situe à +4,5 %) au mois de novembre 2023, en baisse 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent qui s'établissait à 4,6%. <<Le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire est supérieur au seuil communautaire qui est de 3%>>, indique l’INS.

Oumar Nourou

