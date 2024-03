Côte-d’Ivoire : Nouvelle découverte majeure d’hydrocarbures

L’information est du ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly à travers un communiqué. Selon le document, Calao, situé à environ 45 kilomètres au large des côtes, et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire.



«Cette nouvelle découverte fait suite au forage du puits Murène-1X, d'une profondeur de 2 800 mètres à partir du fond marin, dans une tranche d'eau de 2200 m, soit une profondeur totale de 5 000 m », précise M. Coulibaly.



La même source renseigne que le puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations indiquent, pour le moment, des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole.

Ce nouveau gisement, Calao, beaucoup plus riche en gaz naturel, permettra, à terme, de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité.

Adou FAYE



Le Groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec Petroci Holding, a réalisé, début mars 2024, une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures, dénommée Calao, sur le bloc pétrolier C1-205.Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Nouvelle-dec...