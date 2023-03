Côte d’Ivoire : Réuni à Yamoussoukro, Pastef sonne la grande mobilisation

Face à des militants enthousiastes, le président de la coordination de Côte d’Ivoire, Babacar Mbow, et les différents orateurs ont tous fustigé la gouvernance du Président Sall qu’ils ont qualifié de «désastreuse».



«Nous sommes en face de Macky Sall, son gouvernement et sa justice qui ont mis à terre nos institutions, plombé notre économie et fini par plonger le Sénégal dans la misère», a dit M. Mbow.



Évoquant la vague «d’arrestations, d’emprisonnement dont font l’objet d’honnêtes citoyens», ils accusent le régime en place d’avoir «ramené la démocratie sénégalaise à un niveau très bas». Les partisans de Ousmane Sonko disent être déterminés à faire face à la volonté de Macky Sall de «tout faire pour empêcher leur leader de se présenter» en 2024. «C’est peine perdue car nous ferons face», ont-ils promis.



La rencontre de Yamoussoukro était aussi l’occasion d’élargir le bureau, de mettre en place des commissions afin de mieux peaufiner leurs stratégies en direction de la Présidentielle. Les camarades de Modou Kara Ndiaye, coordonnateur de Pastef Yamoussoukro, invitent les militants et sympathisants à chercher la carte d’identité et à s’inscrire massivement sur les listes électorales.



Ils ont reçu le soutien des karimistes et autres membres du Parti démocratique sénégalais (Pds) venus confirmer leur «soutien à tous ceux qui se battent pour bouter Macky Sall hors du palais».

Bes Bi