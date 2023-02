Côte d’Ivoire : crash d’un hélicoptère de l’armée avec à bord de hautes personnalités de l’Etat

« Si les raisons de cette manœuvre demeurent pour l’heure inconnues, le professionnalisme de l’équipage a permis de réaliser (l’atterrissage) en dépit des conditions particulièrement difficiles », indique une note de l’Etat-major général des armées de Côte d’Ivoire.



Parmi les passagers, figuraient « le président de l’Assemblée nationale, la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, le ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat et la vice-présidente du Sénat », renseigne la note.



« Tous sont sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l’aéronef », rassure l’armée ivoirienne, qui souligne qu’une équipe technique de l’armée de l’air a été immédiatement constituée afin de déterminer les causes de cet incident.



L’hélicoptère était en provenance de Mankono (nord ivoirien), selon le vice-président de l’Assemblée nationale Sidiki Konaté, affirmant qu’ « il y a eu des dégâts matériels, mais tous les hauts responsables qui étaient dans l’hélico se portent à merveille, Dieu merci, ils ont transité par Yamoussoukro et sont actuellement à Abidjan ».

S APA