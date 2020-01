Côte d’ivoire: Tina Glamour en colère contre Sidiki Diabaté fait une révélation

Après le décès de Didier Houon, alias DJ Arafat le 12 Août 2019, sa mère Tina Glamour a pu compter sur l’assistance et le soutien de plusieurs célébrités de la musique, du football, de la politique etc.



Elle a par exemple reçu le soutien de Didier Drogba, Samuel Eto’o, le chanteur Dadju et bien d’autres. Seulement, la mère du fondateur de la yôrôgang n’a pas caché sa déception de n’avoir rien reçu de l’artiste malien Sidiki Diabaté.



Tina Glamour est d’ailleurs très en colère contre Sikidi Diabaté parce qu’il ne lui a rien donné pour organiser les obsèques de son fils pourtant il était très proche de DJ Arafat.



C’était lors de son récent passage à l’émission «Rien à cacher» que Tina Glamour a tout déballé:



«C’est Sidy Diallo Président de la F.I.F( Fédération Ivoirienne de Football) qui m’a donné 500 000 F CFA pour que j’aille faire des achats pour habiller Arafat dj avant son enterrement. Je lui dis merci. Dadju m’a offert 3000 dollars. Merci au Groupe Toofan. Mais Sidiki Diabaté, m’a rien donné, pourtant c’est lui qui m’a dit, Maman ne t’inquiète pas, je vais t’offrir quelque chose. Donc si Debordo Leekunfa l’a allumé, il a bien raison », a confié Tina Glamour lors de l’émission .



De son côté, Debordo avait déjà critiqué la conduite de Sidiki Diabaté et reprochait d’ailleurs à DJ Arafat de s’être trop collé à l’artiste malien.



Debordo accusait le Malien d’hypocrisie, mais aussi d’avoir usé de pratiques occultes pour s’accaparer l’aura de DJ Arafat.