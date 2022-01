Coucou ! Revoilà Dr. Cheikh Kanté !

Depuis qu’il n’est plus au gouvernement comme ministre en charge du PSE, Dr. Cheikh Kanté avait disparu des radars médiatiques. L’homme en tant qu'Envoyé spécial du président de la République s’était retiré dans son petit coin. Ndékétéyo, l’ancien Dg du Port autonome de Dakar agissait efficacement dans l’ombre. Après avoir félicité les ministres Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Hott et Alioune Ndoye pour leurs implications réussies dans le dossier, Macky Sall a salué aussi les actes décisifs posés par l’actuel Directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye. Mais la surprise du chef aura été l'énoncé du nom de Dr. Cheikh Kanté, qui aura lui aussi bien joué sa partition dans le projet de Ndayane.



L’ancien patron du Port de Dakar a été vivement félicité par Macky Sall. De la tribune officielle, on voyait l’homme afficher son sourire et surtout, plastronner. Certainement, Dr. Cheikh Kanté va passer hier un de ses moments de plus grands plaisirs surtout en ce début d’année. Est-ce un signe pour un retour au prochain gouvernement annoncé après les Locales de ce janvier ? Qui vivra, verra.











Le Témoin