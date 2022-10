Coumba Gawlo à la Mecque et à Médine: "Je rend grâce à Allah de m'avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve..." (Photos)

"A LA MECQUE ET A MEDINATOUL MOUNAWARA



Je rend grâce à Allah (SWT) de m'avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve, d'être restée si longtemps éloignée de la scène musicale pour raison de santé.



Oh Allah (SWT) Merci de m'avoir permis d'accomplir mon devoir de musulmane et d'avoir eu le privilège et l'insigne honneur de prier à la kaaba et sur la tombe du Prophète Mohammed (SAWS).

Qu'Allah SWT bénisse le Sénégal!

Ameen Ya Rabbi."