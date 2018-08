Coumba Gawlo en studio pour son prochain Album 2018

Avec le ballet incessant de musiciens et techniciens au studio de Coumba Gawlo, le voisinage est en droit de se demander ce que peaufine la maitresse des lieux depuis son retour de Mauritanie où elle a étalé son talent et renforcé sa réputation artistique. Habituée à surprendre son monde et la tête farcie de projets, la Diva serait-elle sur un projet capital ? Si aucune information n’a filtrée du côté du studio Sabar, à Sacre Cœur, nos sources restent formelles sur l’importance et l’imminence de la nouvelle qui se concocte entre quatre murs.