Coup d’Etat au Burkina: Les Burkinabé du Sénégal soutiennent Kaboré

Voici in extenso leur communiqué



C’est avec émoi et stupéfaction que le peuple burkinabè s’est réveillé le dimanche 23 janvier aux environs de 4h00 du matin sous les coups de feu émanant de casernes militaires situées dans certaines localités du pays.



Ce qui s’apparentait à une simple mutinerie heure après heure, avec les faits, s’achemine vers ce que l’on peut appeler un coup de force militaire d’une partie de l’armée contre notre démocratie fièrement acquise.



Les faits à cet instant sont les suivants :



1. Tentative d’assassinat du Chef de l’État qui a réussi à s’échapper et est en lieu sûr ;



2. Le palais de Kosyam est encerclé par des homme lourdement armés ;



3. la Radio et la télévision Nationales sont occupées par des éléments armés cagoulés ;



4. le domicile du chef de l’État a été saccagé dans la nuit du dimanche au lundi 24 janvier ;



5. un ministre de la République a failli perdre la vie en essuyant des tirs sur son véhicule dans la nuit du dimanche 23 janvier.



Peuple du Burkina, Notre démocratie est en péril. Nous sommes en train d’assister à un recul de notre pays dans ses fondamentaux vitaux acquis dans la sueur et le sang : la démocratie et le refus de la monarchisation du pouvoir. Nous refusons cette situation et pour nous, les coups d’État sont bannis définitivement du Burkina Faso. Le peuple souverain du Burkina Faso a élu et réélu démocratiquement le Président Roch Marc Christian KABORE. Aujourd’hui, des forces obscures ont décidé de prendre l’avenir des fils et des filles de ce pays en otage.



C’est le lieu pour nous, hommes, femmes, jeunes et vieux de sortir pour barrer la route à ces fossoyeurs de la République. Peuple du Burkina Faso, l’heure a sonné pour toi de montrer ta bravoure. Sort et dit non !



-Défendons notre patrie face au recul démocratique, face à la dictature des armes.



-Mobilisons-nous dans nos quartiers et secteurs à travers tout le pays contre le coup



d’État en cours;



- Le coups d’État en cours ne passera pas;



- Nous en appelons à la communauté Régionale et Internationale à prendre ses responsabilités;



-Lançons un appel à tous les démocrates, à toutes les personnes éprises de paix et de justice, aux travailleurs du secteur formel et du secteur informel, des marchés et Yara, aux élèves et étudiants à une résistance héroïque pour faire échec à cette tentative de coup d’État comme en 2015.



Soutien total au Président Roch Marc Christian KABORE.



Les patriotes