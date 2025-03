Coup de filets à Diourbel, Dakar, Louga, Fatick, Casamance... De grands caïds de la drogue arrêtés par la police Entre le 17 et le 26 mars 2025, les Unités de lutte anti-drogue de l’OCRTIS ont réalisé une prouesse en mettant hors d'état de nuire plusieurs trafiquants de drogue à Dakar et à l’intérieur du pays », renseigne le service en charge de la communication de la police nationale. S Tribune



La source de préciser : « le 20 mars 2025, la BRS de Diourbel a fait tomber un vestige du trafic de drogues dures entre Ngor et Mbacké dénommé « Assane Bill ». Traqué dans la capitale, il a délocalisé son trafic au quartier « Ténou Ndiago » de Mbacké où il a été interpellé avec 18 grammes de cocaïne et 2 galettes de crack ».



Le service dirigé par le commissaire Mamadou Diouf d'ajouter : « Il faut rappeler que ce dernier avait été cueilli le 07.11.2024 à Ngor avec 100 grammes de haschich, 2,5 g de cocaïne, 10 skunk et déféré au parquet de Dakar par la Division opérationnelle de l'OCTRIS ».



À Dakar aussi, nous apprend-t-on, « les prouesses de l'OCTRIS sont notoires. En effet, la Division opérationnelle continue à démanteler les réseaux de trafic de chanvre indien établis dans la banlieue notamment à Pikine, Thiaroye, Keur Massar et Maristes avec la saisie de 81 kg de chanvre indien et l'interpellation de 3 individus, ce 20 mars 2025. Il faut également préciser que la Division opérationnelle a interpellé, le 22 mars 2025, un individu à Dieuppeul avec 42 pierres de crack.



Ce même jour, la même division a interpellé 5 membres d’un point de deal à ciel ouvert au garage « Ndiaga Ndiaye » de Keur Massar avec 125 g et 30 cornets de chanvre indien avant saisir le véhicule clando qui leur servait d’activité écran ».



La police de poursuivre : « de leur côté, les Brigades Régionales des Stupéfiants de Kaolack et Kaffrine ont effectué une saisie de 85 kg de chanvre indien ce 21 mars 2025 vers 03 heures du matin dans la forêt de Porokhane sur des convoyeurs en provenance de Casamance et de la frontière sénégalo-gambienne ».

Pendant ce temps, informé la police « la Brigade régionale de Thiès a procédé, entre le 17 et le 26 mars, à une saisie de près de 105 kg de chanvre indien avec l’arrestation de deux individus ».



Saisies effectuées principalement entre Joal, Nianing, Mbaling Et Diamniadio



Du côté de Fatick, « la Brigade Régionale s’est aussi illustrée, ce 20 mars 2025 vers 00 heures 55 minutes, par la saisie de 07 kg de chanvre indien et 140 g de haschich au Poste frontalier de Karang sur deux fugitifs à bord de moto. Le même jour, vers 17 heures, les éléments de la BRS de Fatick ont également appréhendé 02 individus à Diofior avec 800 g de skunks.



Poursuivant, ce 25.03.2025 vers 21 heures, la BRS fatickoise a interpellé à Ndoundour 02 individus avec 350 g de chanvre indien », fait savoir le service des relations publiques de la police qui fait savoir



« Dans le Sud du pays aussi la BRS de Sédhiou s'est illustré, ce 20 mars 2025, par l'interpellation de 02 individus dans le secteur de Bounghary avec 06 kg de chanvre indien ». Alors que la BRS de Louga aussi a interpellé ce 23 mars 2025 « un individu avec 400 g de chanvre indien et 20 g de haschich ».



Quant à la BRS de Kédougou, elle a appréhendé, à Sékoto dans le village de Saraya, deux individus de nationalité malienne avec 400 comprimés de tramadol, 5 cornets de chanvre indien et 02 paquets de Kusch », révèle la police.

