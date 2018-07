Coup de gueule : Quand les charlatans et voyants ratent leur coupe du monde Ils ont été nombreux à se prononcer sur la Coupe du monde des "Lions" et tous ou presque leur donnaient une réussite dans cette campagne. Malheureusement pour ces féticheurs, charlatans et voyants, rien de ce qu’ils avaient « vu », ne s’est matérialisé. Arrivistes jusqu’à l’os, ils ont voulu profiter de l’équipe nationale pour se faire un nom et se remplir les poches lors de l’élection présidentielle à venir. Oh que si, ils seraient courus après par ces politiciens qui ne croient qu’aux sacrifices et « khon». Tant pis pour eux si le Sénégal n’a pas surmonté les difficultés des phases de poule.



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Juillet 2018 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Le comble de l’horreur, c’est que l’on voit certains de ces maîtres-tâtonneurs prendre l’avion pour se rendre en Russie afin de « soutenir » l’équipe nationale. Qui leur a payé le ticket et la prise en charge qui, on le sait tous, n’est pas une mince affaire ? De toute évidence, ces charlatans ont voyagé aux frais de la princesse et ne nous ont été d’aucune utilité.



Que l’on voie cet homme à l’œuvre, prenant le terrain de football pour l’arène nationale, ne nous a pas grandis. Au contraire, c’est doublement ridiculisant car non seulement l’équipe a été mise hors course mais aussi l’image de ce charlatan qui a fait le tour du monde, fera très mal à notre football et à nos joueurs dont les mérites sont implicitement remis en cause. Pourquoi diable continuons-nous à nous fier à ces gens sans savoir ni pouvoir ?



Faire des offrandes est certes dans nos mœurs et notre religion ne le condamne pas. Mais lorsqu’une voyante en appelle à sortir des tablettes d’œufs puis à donner en sacrifice un chameau pour gagner un match, cela devient abracadabrant puisqu’aucun match ne se gagne à l’avance.



Peut-être est-ce de la comédie et de l’humour puisque le fameux artiste Kouthia s’en est mêlé pour lui aussi indiquer ce qu’il faut faire pour y arriver. Et pourtant, il n’y a aucune prouesse dans ces prédictions/recommandations, au cas où cela donnerait les résultats attendus. N’est-ce pas cela d’ailleurs le rôle des entraîneurs et des consultants ? Ils le réussissent à merveille et parfois font des pronostics qui s’avèrent justes, très justes. Le football, ce n’est pas de la magie.



Se fier aux dires de ces hommes et femmes diseurs de fortune, apparaît alors comme une grave bêtise. Ils donnent de faux espoirs à leurs solliciteurs et se trompent toujours. Il est en effet déplorable que ce sont des hommes de médias qui leur accordent l’occasion de dire des salades sur l’avenir de l’équipe nationale ou du pays de manière générale.



Pour ce qui est de la Coupe du monde, ces féticheurs/voyants ont tous joué et perdu à l’image de l’équipe nationale. A l’exception peut-être de ce charlatan qui a pu se prendre en photo avec la Première dame et qui faisait son spectacle en plein match contre le Japon.



Ils n’ont pas fait mieux que le chat Achille et l’éléphant Zella qui ont bien « vu » l’élimination de l’Allemagne, la victoire de la Russie sur l’Arabie Saoudite en match d’ouverture et celle du Sénégal contre la Pologne pour ne citer que ceux-là. Des bêtes certes mais moins...bêtes que des hommes dotés de raison et qui prennent leurs désirs pour des réalités.



En Russie, le football c’est un jeu ; le charlatanisme et la voyance aussi, car il y a loin de la coupe aux lèvres !



Par Ababacar GAYE SeneNews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook