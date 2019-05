Coup de théâtre dans l’affaire Amadou Oury Diallo : aucun document ne prouve sa grâce présidentielle Coup de théâtre ce lundi au tribunal ou devait se tenir le procès en appel de Amadou Oury Diallo et de Bara Sylla, arrêtés pour trafic de faux médicaments. En effet, selon l’avocat de l’ordre des pharmaciens, Me Abdoulaye Babou, quand le procureur a appelé les prévenus, Bara Sylla s’est présenté, mais pas Amadou Oury Diallo. Il a alors été procédé à la vérification du dossier carcéral de ce dernier dont on dit qu’il avait bénéficié d’une grâce présidentielle le 3 avril dernier. Mais à la surprise générale, il n’y a aucun document qui atteste d’une grâce présidentielle pour Amadou Oury Diallo.

Ce qui a fait dire à Me Babou, sur la RFM, que « l’affaire est encore plus compliquée, parce que rien ne prouve aujourd’hui que Amadou Oury Diallo a bénéficié d’une grâce présidentielle ».

Ce qui reste tout de même constant c’est que Amadou Oury Diallo a bien été élargi de prison. Par quel canal ? A-t-il bénéficié de complicité ? Mystère et boule de gomme.

Dans tous les cas, le procureur a renvoyé l’affaire au 27 mai prochain, afin que toutes les vérifications soient faites dans cette étrange affaire.

Rappelons que Amadou Oury Diallo et son Bara Sylla avaient été arrêtés et condamnés à 5 ans de prison pour trafic de faux médicaments, associations de malfaiteurs, entre autres. La valeur des médicaments saisis avait été estimée à 1 milliard 300 millions FCFA. Sa grâce présidentielle supposée annoncée le 3 avril dernier, avait suscité la grosse colère de l’ordre des pharmaciens.



