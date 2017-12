Coupable d'injures: Ahmed Khalifa Niasse condamné

Me Sidy Abdallah Kanouté a gagné le procès qu'il avait intenté contre son non moins cousin et ex-client Ahmed Khalifa Niasse. Ce dernier est, en effet, reconnu coupable d'injures non publiques et condamné à payer une amende de 20.000 F Cfa. Le marabout politicien doit également allouer le franc symbolique à l'avocat.



Selon le plaignant, son différend avec le prévenu résulte de sa décision de se déporter de tous les dossiers pour lesquels il s'était constitué pour le défendre. Furieux, Ahmed Khalifa Niasse lui avait envoyé des Sms en le traitant de "zèbre, d'attardé mental et d'avocat nul incapable de gagner un dossier".



Lors du procès, le prévenu a prétendu avoir envoyé un message dans le cadre de la confidentialité liant l'avocat et le client. Il s'était également livré à un véritable déballage sur la vie d son ex-conseil. Mais, Me Bamba Cissé avait avait estimé que M. Niasse a dépassé le cadre de la confidentialité et que son confrère, Me Kanouté, a été major de leur promotion et il fait partie des meilleurs avocats, a fait savoir le journal" Enquête".