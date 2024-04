Nommé Directeur général du Port autonome de Dakar: Waly Diouf Bodian a rendu une visite de courtoisie à ses anciens collègues des Impôts et des Domaines Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 23:48 | | 0 commentaire(s)| Waly Diouf Bodian, nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar a fait un bref passage à la Direction générale des Impôts et des Domaines pour rendre une visite de courtoisie à ses anciens collèges. Un geste hautement, apprécié par les travailleurs des Impôts et des Domaines. Interpellé, il reconnaît que sa nomination reste simplement, une nouvelle mission à accomplir. Il demande la prière de ses collègue pour la réussite de ses nouvelles fonctions.



