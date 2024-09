Coupe CAF : Le Jaraaf s’offre le RC d’Abidjan (3-0) et se qualifie en phase de groupes de la compétition ! Le Jaraaf de Dakar s’est qualifié pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine après sa victoire sur le Racing Club d’Abidjan (3-0).

L’obstacle est évité pour le club de la médina qui va bel et bien jouer la Coupe CAF cette saison. Après l’élimination de Teungueth FC en tour préliminaire de Ligue des Champions Africaine, le Sénégal avait mis ses espoirs sur le Jaraaf qui n’a pas déçu.



Ayant passé avec brio le 1er tour préliminaire, les verts et blancs ont bien géré le match aller du 2e tour face au RC d’Abidjan (0-0), avant de s’imposer ce dimanche au stade Lat Dior 3-0.



Malgré l’absence de leur avant-centre et meilleur buteur de ce début de saison Souleymane Cissé (expulsé à l’aller), les hommes de Malick Daf ont démarré très fort la rencontre avec un but de Matheuw Fall après moins de dix minutes de jeu (1-0). Passeur décisif sur l’ouverture du score, Souleymane Dione va enfoncer le clou en transformant un penalty avant la pause (2-0).



En fin de match, le capitaine Rémy Bocandé va sceller le score du match en marquant à son tour un penalty à la 85e minute, envoyant ainsi le Jaraaf en Coupe CAF. Mérité !



