Coupe de bois de la Casamance : 117 milliards de FCfa volés au Sénégal par la Gambie

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 17:57 | | 3 commentaire(s)|

Malgré les apparences de grande complicité entre les deux Chefs d’Etat du Sénégal et de la Gambie, Macky Sall et Adama Barrow, une tragédie environnementale et sociale est en train de se produire dans la forêt de la Casamance, à la vue de tous, renseigne DakarTimes.



Le niveau de coupe de bois abusif à la frontière entre les deux pays a atteint des proportions scandaleuses et en toute illégalité. Dans un reportage de BBC, « Africa Eye », intitulé « les arbres qui saignent », des révélations sont faites sur plus d’un million d’arbres coupés dans la forêt de la Casamance et expédiés en Chine, par la Gambie en deux ans.



Ce qui a provoqué un manque à gagner, pour le Sénégal, de 117 milliards de FCfa. Et tout cela, avec la complicité présumées de fonctionnaires gambiens. Après l’affaire Petrotim, la chaîne anglaise revient sur le scandale de la coupe de bois. Ce qui reste sûr, c’est que les Présidents Barrow et Macky Sall devraient revoir leur coopération et statuer une bonne fois pour toutes, sur cette affaire de bois qui risque de créer beaucoup plus de problèmes qu’il n’en résout.

