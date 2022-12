Coupe du Monde: Le Maroc fait tomber l’Espagne et se qualifie en ¼ de finale

L’Afrique aura bien un représentant en quart de finale. Face à l’Espagne, le Maroc s’est imposé aux tirs au but avec un grand Yacine Bono.



Le Maroc l’a fait. Outsiders face à l’Espagne, les Lions de l’Atlas se sont imposés au bout du bout. Après un match nul et vierge, les Marocains ont battu l’Espagne 3-0 aux tirs au but, avec un Yacine Bono grandiose.



Ainsi,il a arrêté tous les 3 tirs des joueurs espagnols pour permettre à Achraf Hakimi, d’un panenka, d’envoyer le Maroc en quart.