Coupe du Monde Qatar 2022 : Le Président Macky Sall va assister au premier match des lions face aux Pays-Bas

Champions d’Afrique en titre, meilleure sélection africaine selon le classement de la Fifa (18ème mondial), les Lions du Sénégal seront attendus lors de cette phase finale de coupe du monde où l’espoir de tout un continent semble reposer sur leurs épaules.



Rappelons que le Sénégal partage la poule A aussi avec le Qatar, pays hôte et l’Equateur. Les Lions vont élire leur camp de base au Duhail Handball Sports Hall, un site situé à proximité de Stade Abdallahben-Khalifa utilisé par le club de football d’Al-Duhail Sports Club.



En raison de la covid-19, la Fifa prévoit de loger un joueur par chambre. Sans occulter les officiels, les membres de l’encadrement technique et des agents de la sécurité. La Fifa prendra ainsi en charge 50 personnes par lesquelles ses trois éléments que sont les TLO, TCLO et CPLO



Par ailleurs, toujours selon Sud Quotidien, les supporters sénégalais devraient se rendre au Qatar pour revoir les Lions, champions d’Afrique. Et cause, le regroupement des poulains d’Aliou Cissé se fera à Paris où ils vont rallier directement Doha.



Même la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau devrait se faire à l’Ambassade du Sénégal à Doha où une délégation conduite par le Président de la République, Macky Sall est attendue pour regarder le premier match face à la Hollande le 21 novembre au Al Thumama Stadium