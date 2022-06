Coupe du Monde Qatar 2022 : Me Augustin Senghor affiche ses ambitions

Parce que gagner un trophée et rester encore 20 ans pour remporter un autre, n’a pas de sens. Et, c’est ce à quoi on s’est tous engagé dans cette Assemblée générale, en validant le rapport et en gardant notre unité. En termes de perspective, il faut travailler pour aller de l’avant. Nous avons parlé de projet d’avenir et l’Ag a validé la dernière étape qui va nous mener à la mise en place et à l’acceptation de la Fifa pour le financement de Demba Diop qui sera complété par la Fédération sénégalaise pour réaliser un nouveau stade qui va garder sa configuration ancienne, mais sera modernisé. Ainsi, le football dakarois pourra revivre. Tout le monde a salué le travail qui a été fait par le Comité exécutif, la Direction technique.

Cette Can que nous avons gagnée, c’était juste un petit déjeuner. Maintenant, il faut que nous soyons plus ambitieux. Nous aspirons aussi, à ce que nos dames fassent une bonne Can 2022. Ensuite, il y a la Coupe du monde et il faut toujours viser plus haut. Il y a deux ans, on y était, on a été éliminé de justesse en phases de groupe. Cette fois, on est outillé et pourquoi ne pas être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales.