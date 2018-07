Coupe du monde 2018: Des agriculteurs argentins nomment un taureau «Mbappé» en l'honneur du champion FOOTBALL Après la victoire de dimanche, les hommages les plus inattendus sont rendus aux héros de l'équipe de France...

Un toro llamado Mbappé. Un taureau argentin de 920 kilo a été baptisé en hommage au champion du monde Kylian Mbappé, lundi lors de l'Exposition rurale de Buenos Aires, équivalent argentin du Salon de l'agriculture.

La tradition veut que la Société rurale, l'organisation patronale argentine qui défend les intérêts des agriculteurs, donne chaque année un nom prestigieux au premier bovin qui participera au concours le plus relevé du pays.

L'élevage Curaco, de la province de La Pampa, décrit Mbappé comme «un taureau de bon caractère et de bonne présentation, de taille moyenne et un Angus de grande qualité».









