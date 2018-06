Coupe du monde 2018: la Suisse tient le Brésil en échec!

Exploit de l'équipe de Suisse à Rostov! La troupe de Petkovic a tenu en échec le grand Brésil de Neymar et Cie (1-1). Zuber, de la tête après un corner, a répondu au splendide but de Coutinho.

Avec la frappe imparable de Coutinho, le Brésil a témoigné d'un froid réalisme pour jouer dès la 20e minute sur du velours. Le joueur de Barcelone n'a laissé aucune chance à Yann Sommer sur une action qui avait vu Zuber mal renvoyer de la tête un centre du capitaine Marcelo. Le Zurichois a commis l'erreur fatale en cette fatidique 20e minute.

Zuber l'a heureusement rattrapée de la plus belle des manières. A la 50e minute, le Zurichois égalisait de la tête sur un corner admirablement tiré par Shaqiri. Furieux, les Brésiliens réclamaient vainement auprès de l'arbitre. A leurs yeux, Zuber avait poussé Miranda avant de battre Alisson.



Petkovic a été contraint de remplacer Behrami, le grand leader de cette équipe de Suisse, par Zakaria à la 70e. Le Tessinois était allé au bout de ses forces pour sa 80e sélection. Sans Behrami, la Suisse a logiquement subi en fin de match. Avec un Neymar vraiment effacé, les Brésiliens criaient une seconde fois au scandale pour une faute d'Akanji sur Gabriel Jesus. Et à la 90e minute, Sommer a sorti l'arrêt qu'il fallait sur une tête de Firmino.



