Coupe du monde U17 : Le Sénégal renverse les Pays-Bas et file en huitièmes de finale

Mercredi soir, le Sénégal affrontait les Pays-Bas pour le compte de la deuxième journée des matches de poule de la coupe du monde des moins de 17 ans. Après la victoire face aux Etats-Unis, les lionceaux ont remis ça face aux Néerlandais. Les protégés de Malik Daf ont battu les Pays-Bas (3-1) et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe du monde U17.



Pour sa première participation à la coupe du monde de cette catégorie, le Sénégal est en train de faire une très forte impression. En effet, pour sa première sortie, les lionceaux avaient battu les Etats-Unis sur le score de 4 buts à 1. Ils ont remis ça ce soir face aux Pays-Bas. Pour la deuxième journée des matches du groupe D, les lions affrontaient les Néerlandais. Comme lors de la première journée face aux Américains, le Sénégal encaisse le premier but match dès la 10ème minute de jeu par l’intermédiaire de Naoufal BANNIS (10e, 0-1).



Comme lors du match face aux Etats-Unis, le Sénégal a attendu la seconde période pour faire la différence. Les lionceaux ont égalisé dès le retour des vestiaires grâce à un nouveau but de Pape Sarr (46e, 1-1). Alors qu’on se dirigeait vers un match, Pape Sarr donne l’avantage pour les lions de la Téranga sur penalty (85e, 2-1). Rentré en cours de jeu, Aliou Baldé marque et fait le break (95e, 3-1).



Avec cette victoire face au Pays-BAS, le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale de la coupe du monde des U17 avant la troisième et dernière journée des matches de poules face au Japon.



