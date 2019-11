Coupe du monde de rugby: Un All Black termine les fesses à l’air Ce vendredi 1er novembre, la Nouvelle-Zélande a battu le Pays de Galles lors de la Coupe du monde de rugby qui se déroule actuellement au Japon. En gagnant 40-17, les All Blacks ont remporté la médaille de bronze de cette compétition. Un événement cocasse s’est produit dans les derniers instants du match. Un All Black s’est retrouvé les fesses à l’air.

