Coupe du monde des boulangers à Paris: L’équipe des boulangers Sénégalais à la quête d’un sacre international La coupe du monde des boulangers se tient à Paris du 26 au 29 mars 2022. C’est la compétition la plus prestigieuse de la boulangerie au monde. Elle est organisée par le célèbre boulanger de France, Christian VABRET depuis plus de 30 ans. Le Sénégal y participe pour la 3e fois. L’équipe du Sénégal à conquête d’un sacre international dans le domaine de la boulangerie, sponsorisée par les Grand Moulins de Dakar, se montre très confiante. Et lors d'un déjeuner officiel d’encouragement, l’Ambassadeur du Sénégal à Paris, Maguette Sèye, louant cette volonté de rehausser le dynamisme sénégalais, exhorte à une unité nationale pour l’atteinte des objectifs.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Mars 2022 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

Le rayonnement du Sénégal se voit dans tous les domaines d’activités. Et cette année, c’est l’équipe du Sénégal de la boulangerie qui participe pour une 3e fois à la Coupe du monde des boulangers. Cette compétition, dit-on, est d’une grande importance pour le secteur de la boulangerie sénégalaise. L’équipe, représentante du Sénégal est soutenue et sponsorisée par les Grand moulins de Dakar. Depuis 10 mois, ce sponsor leader accompagne l’équipe dans ses entraînement afin qu’elle ait de meilleures chances de remporter cette coupe au Sénégal.



« Notre chance, c’est surtout de démontrer cette fois, le savoir faire sénégalais et apporter une touche africaine. C’est une compétition très dure. Le fait d’y participer, c’est déjà une victoire. Mais, nous sommes des gagneurs. Et, notre objectif d’aujourd’hui, c’est d’être au podium. C’est les meilleurs qui sont là et le Sénégal fait partie des meilleurs. Nous sommes là pour gagner », a expliqué le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), Amadou Gaye.



Ainsi, cette coupe du monde des boulangers se tient du 26 au 29 mars à Paris. L’équipe du Sénégal qui va faire ses 2 heures de temps ce dimanche, à 17 heures pour la préparation des 8 heures de demain, lundi, est représentée par Ousmane Mané, Stéphane Roth et Serigne Mbacké Sène. Ces compétiteurs à conquête d’un sacre international dans le domaine de la boulangerie s’entraînent depuis un moment à Paris. Ils se montrent très confiants et confirment que le Sénégal a de réelles chances de remporter cette coupe. Ils demandent juste, aux Sénégalais de prier pour l’équipe afin qu’elle remporte la coupe. Et, l’équipe qui s’approprie du slogan, « Manko Andi Ndam li » sollicite la mobilisation des supporters sénégalais, tout en promettant des surprises à l’aboutissement de cette prestigieuse compétition.



Sous ce registre, l’Ambassadeur du Sénégal à Paris, son Excellence Maguette Sèye a montré, lors d'un déjeuner d'encouragement, samedi dernier, sa disponibilité à accompagner l’équipe de la boulangerie du Sénégal. Il rappelle le sacre de l’équipe nationale du Sénégal de football à la coupe d’Afrique des Nations. Cette équipe, relève-t-il, a donné tant de joie au pays. Et d’après lui, il en sera de même pour l’équipe de la boulangerie sénégalaise, venue en France pour montrer le savoir-faire sénégalais. L’Ambassadeur, louant cette volonté de rehausser le dynamisme sénégalais, exhorte à une unité pour l’atteinte des objectifs.









