Couple du jour : La Saint Valentin de Serigne Moustapha Kaang Diagne

*SAINT-VALENTIN-

MOM NAK DIARROUL DI KHOTAL AY HAYA WALA AY HADISS!.

NGUISS NGÉNE NOBÉL THI BOPAM MO AMOUL YA OUSTAZ- WALA YA IMAM- WALA SERIGNE BI-WALA CHEIKH BI-AMOUL KHOUTBOU-AMOUL KHAWSOU-AMOUL BOROM DIAMONO-AMOUL WALYOU KAMIL-AMOUL MUFTIL-AMOUL FRONTIERS AMOUL KHÉTTE AMOUL COLORS AMOUL RACE!- AL-QU'RAN THI BOPAM NAK MO NIOUKO WAKH DÉ AKAZA!

*BILAHI BARKÉ BAYE KAANG DIAGNE SAMA SERIGNE!*

BISSIMILAHI RAHMANI RAHIM,



ET PARMI SES SIGNES IL A CREE DE VOUS, POUR VOUS, DES EPOUSES POUR QUE VOUS VIVIEZ EN TRANQUILLITÉ AVEC ELLES ET IL A MIS ENTRE VOUS DE L'AFFECTION ET DE LA BONTE. IL Y A EN CELA DES PREUVES POUR DES GENS QUI REFLECHISSENT.

-Sourate 30 Ar-Rum (Les Romains) Verset:21.





LE JOUR DE LA SAINT-VALENTIN, LE 14 FEVRIER,EST CONSIDÉRÉ DANS DE NOMBREUX PAYS COMME LA FETE

DES AMOUREUX.

Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.



Historique:

Le 14 février (a.d. XVI Kalendas Martias) ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique.

Les Lupercales, fêtes faunesques, se déroulant le 15 février

ne peuvent être assimilées à une fête des « amoureux » contrairement à ce qu'écrivent certains.

L'origine réelle de cette fête est attestée au xive siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier.





Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente.

L'on retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Othon de Grandson, vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans (1394-1465) alors retenu captif en Angleterre qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment.

Selon le comte d’Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la « cour d'Amour » que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer ?

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage.

Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du xixe siècle5 pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire au xviiie siècle, ce qui explique que la Vie des Saints d'Adrien Baillet en 1704, ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, le fait qu'il serait le patron des amoureux.

Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février.

Au cours de la semaine des valentines, ces dernières reçoivent une lettre de leur Valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des brandons.

La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du xixe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine8.

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au xxe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitae hagiographiques légendaires.

Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux.

Au xxe et xxie siècles, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres.



Les trois Valentin considérés comme saints fêtés le 14 février

Au moins trois saints nommés Valentin différents, tous trois martyrs, sont fêtés le 14 février.

Leur fête a été fixée à cette date par décret du pape Gelase Ier, en 495. Ils sont mentionnés depuis dans les premiers martyrologes :

Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du iiie siècle et qui a été enterré sur la Via Flaminia.

Valentin de Terni, un évêque d’Interamma (le Terni moderne), qui a également souffert le martyre dans la deuxième moitié du iiie siècle et qui a également été enterré sur la Via Flaminia.

Valentin de Rhétie, moine gyrovague et prédicateur du ve siècle.

Selon le Martyrologe romain de 1705, les deux premiers Valentin (morts à la même période et enterrés au même endroit), seraient en fait une même personne, présentée sous ses deux fonctions successives.

Son culte s'est propagé le long de la Via Flaminia, de Terni à Rome et jusqu'en Rhétie (Bavière) qui reçoit ses reliques, ce qui explique que l'on vénère sous le nom de Saint Valentin trois personnages différents qui n'en font en réalité qu'un seul.

Serigne Moustapha Kaang Diagne,

Consultant spirituel Islamique et cybermilitant sénégalais,

fils de l'incomparable exégète Coranique redoutable de renommée

d'une dimension universelle son éminence Serigne El-Hadji Abdoulaye Diagne "KAANG"

de Croisement- Ngoudiane- département de Thiès-Sénégal.

Militant de REWMI 100% président Idrissa Seck.

Président-fondateur de l'Association Maqam Ibrahim (AMI).

(lutter contre le réchauffement climatique).







