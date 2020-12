Coups et blessures volontaires : Ablaye Niang assène un violent coup de tête à Masseck Fall qui perd 8 dents Une histoire de ticket d’adhésion a viré à une bagarre entre le taximan Masseck fall et son collègue Ablaye niang. Ce dernier lui a donné un coup de tête à l’issue duquel il a perdu 8 dents. Arrêté par les éléments de la police du quatrième arrondissement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 21 jours, Abdoulaye Niang sera déféré devant le procureur dans les prochains jours.

Les faits se sont déroulés le 1er décembre 2020, vers 10 heures. Masseck Fall a été délégué par le président Cheikh Touré pour la vente des cartes de membres du regroupement des chauffeurs de taxi, à l’arrêt de Sahm. C’est ainsi qu’il s’est rapproché de son collègue Ablaye Niang pour lui proposer d’acheter une carte de membre et d’adhérer au regroupement.



Mécontent de cette requête, Ablaye Niang a administré un violent coup de tête à Masseck Fall à la bouche, causant ainsi la perte de ses huit (08) dents, nous rapporte le Quotidien « L’As ».



«J’ai titubé avant de perdre connaissance. Lorsque j’ai repris mes esprits, j’ai constaté la disparition de mon téléphone portable de marque Infinix que j’avais acheté à 85 000 francs. Etant donné que je saignais abondamment de la bouche, j’ai pris un taxi qui m’a amené à l’hôpital Abass Ndao d’où on m’a transféré au cabinet dentaire Apex», raconte la victime.



Après consultation, le médecin lui a délivré un certificat médical attestant une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de 21 jours. Muni de ce papier, Masseck Fall ne s’est pas fait prier pour porter plainte contre Ablaye Niang.



Le témoin oculaire, Modou Dione, a conforté ses dires. «Le jour des faits, j’étais assis sur le jardin lorsque Masseck Fall s’est approché de Ablaye Niang pour lui proposer une carte de membre. Comme réponse, Ablaye lui a fait savoir qu’il ne disposait pas d’argent pour le moment avant de partir. Quelques heures après, Ablaye Niang l’a poursuivi jusqu’au magasin où il était assis pour l’abreuver d’insultes. En réaction aux injures, Masseck Fall lui a donné un coup de poing. Le mis en cause a répliqué en l’empoignant au collet avant de lui administrer un violent coup de tête à la bouche, causant son évanouissement et la perte de ses 8 dents. Aussitôt, je suis intervenu pour les séparer», a expliqué le témoin Modou Dione.



Entendu par les enquêteurs, le mis cause, un récidiviste condamné pour les mêmes faits en 2019 à 6 mois avec sursis, a reconnu sans ambages les faits.



Il raconte que le plaignant lui a remis une carte à acheter et il a décliné son offre. «Nous avons échangé des propos aigres doux avant qu’il ne me donne un coup de poing à la figure. J’ai répliqué à l’agression. Je lui ai asséné un violent coup de tête lui causant la perte de ses dents. Alertés par les cris, des collègues chauffeurs nous ont séparés », a déclaré Abdoulaye Niang.



Pour se dédouaner, il soutient qu’il a agi sous le coup de la colère. N’empêche, il sera déféré au parquet pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 21 jours.



