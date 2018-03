Coups et blessures volontaires : Ibou Touré devant le juge le 12 avril prochain

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Mars 2018 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Touré a des soucis à se faire. Condamné à payer une pension alimentaire d’un million de francs et partager ses biens avec son ex-épouse, l’ancien international sénégalais a reçu une convocation à comparaître devant le juge correctionnel de la deuxième chambre le 12 avril prochain.



Le journal «Les Echos » révèle dans son édition du jeudi que cette nouvelle procédure pénale l’oppose encore à son ex-épouse Bana Valfroy. Cette dernière le poursuit pour coups et blessures volontaires. Ce n’est pas tout. D’après le journal, le footballeur risque d’être poursuivi pour bigamie pour son mariage avec le mannequin Adja Diallo.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook