Coups et blessures volontaires : Ivre, Marie Madeleine Sagna tabasse un commerçant Le commerçant Mademba Guèye et l'étudiante, Marie Madeleine Sagna ont soldé leurs comptes ce mercredi devant le tribunal d'Instance de Dakar. Poursuivis pour coups et blessures réciproques, chacun a servi une version différente du mobile de leur altercation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Juillet 2018 à 18:17 | | 0 commentaire(s)|

Le commerçant Mademba Guèye signale que les faits reprochés se sont déroulés au bar chez Iba. « Elle m'avait trouvé devant le bar avec son copain qui était en train de marchander mes chaussures. Toute ivre, elle m'a crié dessus. Lorsque que j'ai essayé de la calmer, elle s'est déchaînée sur moi. Elle m'a jeté sur le scooter avant de me rouer de coups. C'est de là que les policiers sont intervenus. Jusqu'à présent, j'ignore les raisons de ses agissements », a expliqué le jeune homme.



Interpelé à son tour, Marie Madeleine Sagna s'inscrit en faux contre les déclarations de sa victime. Selon elle, c'est son antagoniste qui l'a insultée, tout en le traitant de belle de nuit, ainsi que sa mère. Lorsqu'elle l'a trouvé en train de discuter avec son petit ami. « Frustrée, je l'ai tabassé. Il avait lui aussi, un tesson de bouteille entre ses mains », s'est-elle défendue.



Le Ministère public a requis l'application de la loi. Il sera suivi par le juge qui a condamné Marie Madeleine Sagna à une peine d'avertissement d'un mois avec sursis. Avant de relaxer Mademba Guèye.











Kady FATY Leral

