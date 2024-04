Coups et blessures volontaires: Moussa Mboup relaxé, son ex-épouse condamnée à un mois avec sursis...

Moussa Mboup, frère de Serigne Mboup et son épouse Zeynab Takha ont été jugés avant-hier mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar pour coups et blessures volontaires à conjoint etc. En effet, l’homme d’affaires que son ex-épouse avait trainé en justice a été purement et simplement relaxé ainsi que son personnel pour les délits d’association de malfaiteurs, violences et voies de fait et vol de bijoux en or qu’elle leur imputait.



Pour sa part, Moussa Mboup avait attrait à la barre Zeynab Takha, la mère de ses trois enfants, pour blessures volontaires à conjoint, menaces de mort et injures publiques, le tribunal en rendant son verdict l’a relaxée des autres chefs d’inculpation. Mais, rapporte Les Echos, repris par Senenews, elle a été reconnue coupable et condamnée à 1 mois de prison assorti du sursis pour violences et voies de fait commis au préjudice de son ex-époux Moussa Mboup, après la requalification du délit de coups et blessures volontaires à conjoint.



En sus de cette peine, elle doit payer des dommages et intérêts d’un montant de 500.000 F Cfa à Moussa Mboup, qui lui réclamait le montant de 150 millions de dommages et intérêts. Zeynab Takha, pour sa part, a été déboutée de toutes ses demandes puisqu’elle avait réclamé à son ex-mari une réparation de 150 millions F Cfa. La famille de cette dernière, quant à elle, a été relaxée pour les faits de violation de domicile et de voies de fait que Moussa Mboup leur reprochait devant le juge, détaille le journal.



Ces faits déférés devant le tribunal correctionnel de Dakar le 13 mars dernier remontent à 2023. À cette époque, Moussa Mboup qui était en instance de divorce avait demandé à son épouse de déménager à Mermoz. L’homme qui disait être confronté à de lourdes charges voulait que son ex-compagne quitte la villa qu’il avait loué pour elle à 1 million F Cfa sur la Vdn.



C’est cette idée qui n’a pas plu à sa femme. Mais face au refus de celle-ci, il a mobilisé son personnel (chauffeur, boy, gardien…) pour déménager ses affaires. Et c’est au cours de ce déménagement-là que son épouse a dit avoir été malmenée, injuriée puis filmée par le personnel de son époux et celui-ci.



En plus, disait-elle, ces derniers ont dérobé ses bijoux en or qu’elle a estimé à 50 millions F Cfa. C’est ainsi qu’elle a informé de sa situation de « détresse » sa famille qui a rappliqué dans sa maison pour la secourir. C’est de là qu’est partie cette affaire où chacune des parties a déposé une plainte contre l’autre pour les délits sus indiqués.