Cour Suprême/Mamadou Badio Camara : 16 magistrats postulent pour sa succession

La voie de succession est ouverte à la Cour suprême. Selon L'As, seize (16) magistrats sont en lice pour hériter du fauteuil occupé par Mamadou Badio Camara. Cheikh Tidiane Coulibaly, qui dirige le parquet général, serait en pole position pour hériter du poste de premier président de la Cour Suprême.



D'après le journal qui ébruite l'information, le grand frère du ministre Abdou Latif Coulibaly devrait être remplacé par Demba Kandji, actuel premier président de la Cour d'Appel à son poste.



Selon toujours des sources de L'As, Mamadou Badio Camara aimerait être remplacé par son poulain, le juge Abdoulaye Ndiaye. Ce dernier cumule actuellement le poste de président de chambre et secrétaire général de la Cour suprême.



Le président de la Cour d'appel de Saint-Louis Cheikh Ndiaye, frère d'Abdoulaye Ndiaye, et Alioune Ndiaye, président du tribunal du commerce, sont également pressentis pour succéder à Badio Camara.



L'actuel procureur général de la Cour d'Appel de Thiès, Cheikh Tidiane Diallo, est également sur la short-list.



Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, devrait être promu ainsi que le procureur de la République de Tambacounda Demba Traoré.

