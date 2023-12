Cour d’appel : Fatima Zahra Wagué de Pastef bénéficie d'une liberté provisoire

Commerçante et responsable des jeunesses de Pastef de Tambacounda, Fatima Zahra Wagué avait été arrêtée il y a plusieurs mois et incarcérée pour appel à l’insurrection, acte de nature à compromettre la sécurité publique, entre autres. Alors qu’elle devait bénéficier d’une liberté provisoire, le Parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda avait interjeté appel. Ce mardi, la Cour d’appel de Tambacounda a rendu sa décision.



Selon des informations de Senenews, la Cour d’appel de Tambacounda a débouté le Parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda et a confirmé la liberté provisoire de la militante d’Ousmane Sonko qui avait été accordée par le juge d’instruction.



Fatima Zahra Wagué va donc bénéficier de la liberté provisoire et retrouver ses proches. Une bonne nouvelle pour la commerçante.



Pour rappel, elle avait été arrêtée en même temps que 20 autres militants du parti dissout d’Ousmane Sonko, dont le coordonnateur de Tamba, Abdou Mbacké Samba.