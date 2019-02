Cour de justice de la Cedeao : La requête de Khalifa Sall déclarée recevable

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 23:15

Khalifa Sall a remporté une première manche dans son procès contre l’Etat du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ce, jeudi 7 février 2019, la juridiction communautaire s’est déclarée compétence et a jugé recevable la requête de la partie civile. Selon Sud Fm qui donne l'information, la Cour donne rendez-vous aux parties demain vendredi à 10 h. Elle dira si oui ou non Khalifa Sall peut être candidat à la présidentielle du 24 février prochain, malgré la décision de justice qui frappe le candidat recalé.







