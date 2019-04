Cour des comptes: 7 nouveaux magistrats ont prêté serment Omar Kâ, Pape Demba Diao, Ahmadou Badji, Adiyatou Guèye, Abdoulaye Seck, Amédy Dieng et Zeynab Mbengue, ce sont les 7 nouveaux magistrats qui ont prêté serment devant la Cour des comptes, aujourd’hui, et installés dans leurs nouvelles fonctions. Cela s’est passé au cours d’une audience solennelle, présidée par le premier président de l’institution, Mamadou Faye.

