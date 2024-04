Cour des comptes : La responsabilité des ordonnateurs en question… Bes Bi- L’année dernière, le Secrétaire général de la Cour des comptes, Aliou Niane, avait reconnu des retards dans la publication des rapports publics annuels, «mais qui ne se justifient pas». Il a ajouté que la Cour avait pris l’engagement à partir de maintenant de publier régulièrement aussi bien son rapport public annuel que le rapport particulier sur son site et dans les journaux de grande diffusion.

«Nous avons aujourd’hui 3 rapports publics qui sont prêts à être publiés. Nous avons décidé d’intégrer pour le rapport public 2021-2022 dans un seul rapport afin qu’il n’y ait pas de stock de rapport non publié», a-t-il déclaré lors de la publication du «Recueil des textes de base régissant les finances publiques au Sénégal» du Pr Abdoul Aziz Daba Kébé, au mois de juillet dernier.



Cette rencontre avait permis de relever les obstacles qui l’empêchent de faire correctement son travail, c’est-à-dire traquer les délinquants financiers. C’est notamment la loi organique sur la Cour des comptes et le statut des magistrats de la Cour.



«Par exemple, sur les procédures de la Cour, il est évident que nous devrons intégrer inévitablement les réponses à la problématique du statut du débet. Il faudrait que nos lois organiques règlent la question de la responsabilité des ordonnateurs. Nous avons d’importantes réformes qui, en réalité, sont aujourd’hui dans nos pipelines, c’est par exemple la responsabilité de certaines autorités au niveau de la discipline financière, mais aussi le statut de l’amende», avait estimé le Secrétaire général de la Cour des comptes.



