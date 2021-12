Cour pénale internationale : Le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang élu procureur adjoint

L’actuel procureur général près la Cour d’appel de Saint-Louis était le seul Africain dans la liste des six nominés. Deux sont élus procureurs adjoints lors d’un vote en décembre.



Il dit être un « pur produit du système universitaire et judiciaire sénégalais », avec une longue expérience internationale.



Titulaire d’une maîtrise en droit privé et un diplôme de l’école nationale d’administration et de magistrature de Dakar, Mandiaye Niang, 61 ans, a exercé diverses fonctions au Tribunal pénal international pour le Rwanda et au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Il a également été représentant de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime pour l’Afrique australe

