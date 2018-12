Cour suprême : Khalifa Sall fixé sur son sort le 3 janvier

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|

Après 13 heures de débats houleux, le délibéré du dossier Khalifa Sall et Cie a finalement été mis en délibéré jusqu’au 3 janvier 2019.



Les juges de la Cour suprême ont, après avoir rejeté la demande de renvoi et les observations de la défense, renvoyé les parties à cette date pour donner leur verdict.



Pour rappel, l’ex-maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et deux de ses coaccusés Yaya Bodian et Fatou Traoré dans l’affaire de la Caisse d’avance, ont saisi cette juridiction pour casser leur condamnation en appel décision en appel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos