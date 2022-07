Course poursuite sur la route des Almadies: Henri Guigon percute 3 véhicules et blesse un passager Un certain Henri Guigon, conducteur du véhicule Mercedes, immatriculé DK 0869-AE étant en course poursuite sur la route des Almadies avec un autre véhicule, a causé des dommages materiels à 3 autres véhicules et occasionné de légères blessures à un passager. L’incident survenu mercredi soir à 23h00 sur la grande route des Almadies.

La voiture de Henri Guigon, en voulant doubler lors d'une course poursuite entre amis, a heurté trois autres véhicules qui ont été fortement endommagés et, a causé un blessé. Les temoins de la scene confirment que la mercedes, immatriculée au nom de la pharmacie Guigon roulait à très vive allure.



Ainsi, une plainte a été deposée pour mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur Henri Guigon serait le fils du proprietaire de la pharmacie Guigon.



A retenir que ce genre de comportement avait causé il y a quelques temps la mort de personnes. Et, il est temps d’agir contre l'indiscipline et l'impunité de certaines personnes. Puisque, sur cette même route, de tels comportements ont conduit à la perte de vies humaines.









