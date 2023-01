Courtier en armement pour l’État, Ex l'époux d’Aminata Tall, l’ascension fulgurante et mystérieuse de Thierno Bâ

Sans être un expert militaire, ce courtier profite de ses accointances politiques haut placées pour être un fournisseur important de la gendarmerie nationale en équipements militaires légers, indique Africa Intelligence.



Le 5 novembre 2022, un avion-cargo Antonov An-124 venu de Turquie dépose une dizaine de Cobra II, des véhicules blindés légers pour transports de troupes sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne. Ces équipements sont destinés à la gendarmerie sénégalaise.



A la fin de ce mois de janvier, dix blindés supplémentaires seront réceptionnés après le déblocage de la deuxième tranche de paiement d’une facture d’une dizaine de millions d’euros à la société turque Otokar.



La réussite de cette opération est attribuée par « Africa Intelligence » à Thierno Ndom Bâ, « un intime de Macky Sall et incontournable courtier en équipements militaires » pour la gendarmerie nationale dont il est devenu un fournisseur important, en lien avec la présidence de la république. Dans la vie civile, ce trader plutôt inconnu du grand public est aussi l’époux d’Aminata Tall, ancienne ministre et ex secrétaire générale de la présidence de la république.



« Il profite (…) du vaste programme de renforcement des forces de sécurité intérieure lancé après les émeutes de mars 2021 », écrit Africa Intelligence. Mais son business semble facilité en amont car « l’argent provient de fonds spéciaux de la présidence échappant au contrôle du ministère des Forces armées », comme cela a été le cas dans l’opération d’acquisition des blindés turcs Cobra II.



Loin d’être un expert des questions militaires, Thierno Bâ est surtout un homme d’affaires ayant su profiter de certaines « connexions politiques haut placées » pour ajouter une corde improbable à ses activités lucratives classiques, souligne Africa Intelligence. Cité comme son « conseiller technique », le colonel à la retraite Abdoulaye Aziz Ndao réfute « tout lien avec le courtier et avec la gendarmerie depuis la nomination du général Moussa Fall », précise Africa Intelligence. Qui rappelle d’ailleurs que le colonel Ndaw dénonce les marchés de gré à gré attribués au broker Thierno Ba « en violation du code des marchés » dans son ouvrage « Pour l’honneur de la gendarmerie sénégalaise ».



Toutefois, il faut signaler que Thierno Bâ n’est pas un novice dans le domaine. Il avait déjà profité de sa proximité avec Bécaye Diop, ancien ministre des Forces armées sous le régime d’Abdoulaye Wade entre 2002 et 2009, mais aussi avec le général Abdoulaye Fall qui a dirigé la gendarmerie de 2005 à 2013, le colonel Matar Sow et le commandant Moussa Fall, actuel patron des pandores.



Thierno Bâ est aussi un militant politique qui a fait allégeance au président Macky Sall. Il officie à Pikine où il coordonne les soutiens du chef de l’Etat.



(Source : Africa Intelligence du 23 janvier 2023)



NOTA BENE - L’attribution de marchés aux hommes d’affaires par des politiques n’est jamais gratuite nulle part. Elles peuvent se traduire en retour par le financement occulte d’activités politiques et militantes, le versement de commissions ou rétro-commissions en argent liquide ou par en banque, le virement de sommes convenues dans les comptes bancaires offshore logés dans les paradis fiscaux.





