Couvre-feu Dakar-Thiès/ Rur: «C’est la meilleure réponse à la situation du moment»

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du Réseau des universitaires républicains (Rur) sont persuadés que les mesures d’état d’urgence et de couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, constituent « la meilleure réponse à la situation du moment ». Selon eux, cette décision est «pertinente» vu que ces deux régions « concentrent la grande majorité des cas d’infection, des cas communautaires, des cas graves et des décès enregistrés sur l’étendue du territoire national ».



Ainsi, le coordonnateur dudit réseau suggère « au gouvernement, surtout si la situation de la pandémie dans le pays s’aggrave, d’étendre ces mesures restrictives et contraignantes dans toutes les agglomérations ». Dans la même veine, Pr. Moussa Baldé « encourage le gouvernement et l’ensemble du personnel médical, à faire face à la nouvelle menace du Covid-19 ».



Et, le ministre de l’Agriculture et ses camarades du Rur lancent un appel « à la mobilisation générale de tous les segments de la société pour le respect rigoureux, strict et obligatoire des mesures-barrières, qui sont les seuls moyens disponibles et reconnus de couper la chaîne de transmission du virus dans le pays ».



Par ailleurs, le Rur «encourage» le gouvernement à accélérer l’achèvement des importants chantiers ouverts depuis quelques années dans les universités publiques. Tout en saluant « l’engagement et le sens du sacrifice et de responsabilités » des acteurs du secteur, les universitaires du parti présidentiel invitent « ces valeureux compatriotes à poursuivre leurs efforts, dans un contexte de pandémie, pour une année académique 2020-2021 de paix, de sérénité et de performances ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos