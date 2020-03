Couvre-feu : Les journalistes et techniciens détenteurs de la carte de presse, pourront circuler aux heures du couvre-feu jusqu’au dimanche prochain

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication au Sénégal (Synpics) a rencontré ce jeudi, le ministre de l’Intérieur dans le cadre du couvre-feu décrété par le Chef de l’Etat Macky Sall pour freiner le coronavirus.



A l'issue de cette rencontr,e Bamba Kassé et Cie informent que « les journalistes et techniciens détenteurs de la carte de presse, pourront circuler aux heures du couvre-feu jusqu’au dimanche prochain ».



Aussi, « un dispositif pour une distribution de laissez-passer sera mis en place. Ce dispositif ne s’adresse pas à tous les détenteurs de la carte de presse. Il sera mis en place avec l’assentiment des organes de presse ». A Dakar, il sera supervisé par le Cdeps (Communique à venir).



Des lors que tout ou presque est à l’arrêt et pour respecter les objectifs du couvre-feu (diminution de la propagation du Virus), les travailleurs des médias sont invités à limiter leurs déplacements.

