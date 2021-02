Couvre-feu, rébellion : Un agent de la Sapco en prison Quelle mouche a piqué l’agent de la Sapco M.Y.D pour qu’il s’en prenne aux policières des Parcelles assainies ? Ces dernières qui veillent au respect du couvre-feu ont croisé dans la nuit du 30 au 31 janvier à Grand Médine

D’après « L’As » M.Y.D, un agent de la Sapco sommé de s’expliquer sur les raisons de sa promenade en plein couvre-feu, M.Y.D n’a pu fournir des explications plausibles. Invité à prendre place a bord du véhicule, M.Y.D a oppose un refus catégorique aux agents avant de proférer des injures en direction des limiers. Alors il est embarqué dans le panier à salade et conduit au poste de Police.



Sachant que les carottes sont cuites pour lui, il a tenté de nier les injures avant de regretter son acte. Il a demandé clémence aux limiers. Des excuses qui ne seront pas acceptées par les hommes du Commissaire Thierno Diop qui vont le placer en garde a vue.



Ainsi M.Y.D a été déféré au parquet pour non-respect du couvre-feu, outrage à agents et rébellion.



