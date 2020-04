Covid 19: 08 personnes placées en isolement à Dahra-Djoloff

Les huit personnes qui avaient violé la mesure d'interdiction du transport interurbain ont été arrêtées par la gendarmerie de Dahra puis conduites au centre de santé pour subir des tests de prélèvement du Coronavirus.



En provenance des localités touchées par la pandémie du Covid-19, les mises en cause avaient réussi à entrer à Dahra à l’aide de motos Jakarta ou de clandos. Pour empêcher la propagation du Covid-19, les autorités sanitaires ont jugé nécessaire de les placer en isolement à l’intérieur du centre de santé.



Les résultats des tests de prélèvements de ces 08 personnes sont attendus ce lundi mais en attendant, la psychose s’est installée à Dahra et environs.



