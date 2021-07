Covid-19: 1.186 nouveau cas en 72 heures, 09 décès La troisième vague, tant redoutée, aura bel et bien lieu et elle frappe à nos portes. Et Dakar portes les stigmates de ce fléau de la pandémie à coronavirus qui dure depuis plus d'un an au Sénégal et dans le monde.

Mille cent quatre vingt six (1186) nouveaux cas ont été annoncés en soixante douze (72) heures. Neuf (9) décès aussi durant la même période, tandis que mille neuf cent quatre vingt huit (1988) malades sont sous traitement.



Pour le gouverneur Al Hassan Sall, "90% des nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Dakar qui reste l'épicentre du virus", dit-il.



"Une augmentation des cas de plus de 100% a été notée ces deux dernières semaines; 58% des malades ont entre 15 et 44 ans", alerte le Dr Alioune Badara Ly.

