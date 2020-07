Covid -19: 126 nouveaux cas positifs, 51 nouveaux guéris, 1 nouveau décès et 43 cas graves

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1373 tests réalisés, 126 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 9,17%. Il s’agit de 106 cas contacts suivis, 2 cas importés (District Sud et AIBD), 18 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Kaolack (3), Keur Massar (2), Mbour (2), Ouakam (2), Thiès (2), Guédiawaye (1), Khombole1, Mbao (1), Médina (1), Pout (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1).



51 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



1 nouveau décès lié à la Covid-19, enregistré.



A ce jour, le Sénégal compte 10 232 cas positifs dont 6 776 guéris, 205 décès et 3 250 encore sous traitement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos