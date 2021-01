Covid-19: 168 nouveaux cas positifs, 117 patients guéris, 47 cas graves, 10 décès...

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1 443 tests réalisés à ce jour, le Sénégal a enregistré,168 cas positifs soit un taux de 11,64%. Ils sont répartis comme suit: 00 cas importé, 54 cas contacts et 114 cas communautaires (Kaolack 11, Louga 9, Touba 8,Richard Toll & Thiès 5, Platea & Matam 4. Dieuppeul, Mbour, Mermoz, Nioro, Ouakam, Rufisque & Yoff 3. Diourbel, Fatick, Kanel, Liberté5, Mbao, Ndofffane, Nord Foire Ouest Foire, Point E, Tivaouane & Tivaouane Peulh 2. Reste 1 Amitié1, Castors, Cité Batrain, Dagana, Derkle, Diofior, Gueule Tapée, HLM5, HLM Grd Yoff, Keur Massar, Kolda, Linguère, Mamelles, Maristes, Médina, Ngor, Ouagou Niayes, Oussouye, Parcelles, Podor, Saint Louis, Sangalkam, Sokone,Thilogne, Yeumbeul).



117 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 47 cas graves sont en réanimation, 10 décès enregistrés.



Bilan



Le Sénégal compte 23 392 cas, dont 19 531 patients guéris, 536 décès, 3 324 malades sous traitement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos