Covid 19: 169 nouveaux cas, 43 patients guéris, 28 cas graves, 5 décès...

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1 364 tests réalisés, 169 ont été déclarés positifs soit un taux de positivité 12,39%. Ils sont repartis comme suit: 01 cas importé à AIBD, 71 cas Contacts et 97 cas communautaires (Thiès 12, Touba 10, Kaolack 6, Plateau & Richard Toll 5, Maristes, Médina & Saint-Louis 4. Diourbel 3. Yoff, Liberté4, Liberté 6, Mamelles, Ouest Foire, Parcelles, Point E, Rufisque, Sacré-Cœur, Tamba & Hann 2 Reste 1 Almadies, Cité Djily Mbaye, Cité Keur Gorgui, Cité Mixta, Colobane, Dahra, Darou Mousty, Derkle, Grand Médine, Guédiawaye, Guinguineo, Linguére, Louga, Mermoz, Ouakam, Patte D'oie, Sokone, Zone B).



43 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 28 cas graves sont en réanimation, 05 décès enregistrés.



Bilan



18 369 cas positifs à ce jour, dont 16 785 guéris, 386 décès, 1 197 sous traitement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos